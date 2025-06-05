Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела встречу с участниками СВО

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская провела встречу с участниками СВО в одном из медучреждений региона. Бойцам напомнили о льготах и других мерах поддержки.

Как рассказали в пресс-службе омбудсмена, бойцы узнали больше о доступных им льготах, а также смогли задать все волнующие вопросы.

«Мы регулярно организуем такие встречи с нашими бойцами, находящимися на лечении. Для нас важно поддерживать их, быть в курсе их переживаний и вопросов, которые их волнуют, а также понимать, как мы можем помочь. Стараемся оказать всевозможную поддержку, привозим подарки, ведь важно, чтобы они ощущали нашу заботу», — сказала Ирина Фаевская.

Жителям напомнили, что сообщить омбудсмену о случаях нарушения прав можно через МФЦ, а также по почте. Письмо необходимо отправить по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.