Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела личный прием жителей

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская провела личный прием жителей. За помощью к ней обратились 18 человек из Коломны и Чехова.

Как рассказала Ирина Фаевская, жители обращались по вопросам ЖКХ, здравоохранения, социального обеспечения и по другим темам.

«Всем заявителям дали разъяснения. По большинству вопросов приняты письменные обращения, будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», — сказала она.

Обратиться за помощью к уполномоченному можно по телефону +7 (498) 602-32-20 и электронной почте upchmo@mosreg.ru. Для этого также можно заполнить форму на сайте или записаться на встречу через «Госуслуги».