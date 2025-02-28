Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела личный прием жителей

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела личный прием жителей. Участники встречи задали ей наиболее актуальные жилищные, земельные, юридические и другие вопросы.

На прием к омбудсмену приехали жители округов Красногорск, Люберцы, Раменское, Истра, Долгопрудный, а также Ленинский.

«Каждого заявителя выслушали, и дали необходимые разъяснения по интересующим его вопросам, — подчеркнула Ирина Фаевская.

Уполномоченный по правам человека приняла также письменные заявления, по темам, требующим углубленного изучения.

«Каждому постараемся помочь», — заключила омбудсмен.

Обратиться Ирине Фаевском можно по номеру +7 (498) 602-32-20. Также ей можно написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить к сообщению документы или заполнить форму на официальном сайте.