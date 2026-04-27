Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская приняла участие в конференции о медиации

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская приняла участие в международной практической конференции по медиации. Мероприятие объединило профессиональных медиаторов, юристов, академиков и уполномоченных из разных регионов региона.

Ирина Фаевская отметила, что развитие медиации — это важный инструмент для мирного и эффективного разрешения конфликтов.

«На личных приемах жителей, когда мы сталкиваемся с острыми спорными вопросами во взаимоотношениях между родственниками и соседями, прежде всего призываем заявителей наладить коммуникацию, так как это самый первый и важный шаг к разрешению конфликта и восстановлению мира. И чаще всего эти вопросы решаемы. Наша задача — не только защищать, но и помогать людям находить компромиссы, сохраняя человеческие отношения», — сказала она.

В рамках мероприятия организовали несколько тематических площадок, посвященных семейным спорам, практическим занятиям по применению методов профайлинга и другим.