Омбудсмен Подмосковья Фаевская провела прием граждан | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 19:02 Омбудсмен Подмосковья Фаевская провела прием граждан Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела встречу с жителями различных муниципалитетов, таких как Королев, Подольск, Серпухов, Орехово-Зуево, Красногорск. В мероприятии приняли участие 19 человек.

Граждане попросили помощи в решении своих проблем, касающихся ЖКХ, отсутствия тротуара к школе, получения лекарств, жилищных вопросов и других аспектов.

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Фаевская отметила, что по вопросам, требующим более детального анализа, приняты письменные обращения.

«Будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», — указала Ирина Фаевская.

Чтобы направить свое обращение Уполномоченному необходимо позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20; Написать на почту upchmo@mosreg.ru и приложить документы, подтверждающие нарушение ваших прав; заполнить форму на официальном сайте. Кроме того, вохможна запись через госуслуги.

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