Омбудсмен Подмосковья Фаевская провела личный прием 17 граждан в июле

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела личный прием 17 жителей региона в минувшем июле. Граждане обратились с просьбами о помощи в решении различных проблем, связанных с реализацией их прав на жилье, социальное обеспечение, включая санаторно-курортное лечение и пенсии, а также права на охрану здоровья и судебную защиту.

Ирина Фаевская отметила, что по большинству обращений были приняты письменные заявки. Она подчеркнула важность каждого из этих случаев и сообщила о планах разобраться с возникшими вопросами, чтобы восстановить права заявителей.

«По ряду вопросов направим ходатайства должностным лицам», — добавила Фаевская.

Обратиться к Уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону +7 498 602 32 20 или написать на электронную почту: upchmo@mosreg.ru. Также возможна запись на дистанционное консультирование через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

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