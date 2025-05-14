Омбудсмен Подмосковья Фаевская приняла участие в заседании координационого совета

Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека проходит в Екатеринбурге 13–14 мая. Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская приняла участие в мероприятии, основной темой которого стало обсуждение защиты прав бойцов и ветеранов.

В первый день работы Совета делегация почтила память павших, возложив цветы к Вечному огню в Широкореченском военно-мемориальном комплексе. Затем участники посетили Областной центр реабилитации инвалидов, где ознакомилась с современными технологиями социальной реабилитации.

Во время рабочего совещания омбудсмены обсудили вопросы нормативно-правового обеспечения социальной адаптации участников спецоперации и их семей.

«Обеспечение качественной медицинской помощи и реабилитации участников боевых действий имеет огромное значение для их физического и психологического восстановления. Это включает в себя не только лечение физических травм, но и поддержку психического здоровья, что особенно важно в условиях посттравматического стрессового расстройства», — отметила Ирина Фаевская.

На заседании 14 мая члены Совета обсудили ключевые вопросы медицинской помощи и реабилитации ветеранов боевых действий.