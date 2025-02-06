Омбудсмен по правам человека в Подмосковье напомнил о записи на прием через МФЦ

Жители Подмосковья, чьи права были нарушены, могут получить консультацию у специалистов аппарата Уполномоченного по правам человека Ирины Фаевской. Для этого доступен дистанционный формат — записаться можно через портал госуслуг Московской области.
«Дистанционное консультирование с помощью МФЦ позволяет нашим жителям удобно и быстро получать квалифицированные ответы на свои вопросы», — подчеркнула Фаевская.
В назначенный день заявителю нужно прийти в выбранный МФЦ — там консультация пройдет в формате видеосвязи. Специалисты ответят на вопросы, связанные с доступом к информации, ЖКХ, соцобеспечением и другими темами.
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