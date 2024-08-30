Омбудсмен Мишонова предложила архиереям Подмосковья лично крестить первенцев

Детский правозащитник Ксения Мишонова обратилась к владыкам подмосковных епархий с предложением брать в крестники всех первенцев в семьях жителей региона. По мнению омбудсмена, это может способствовать увеличению рождаемости.

«Почему бы нам не провести такой замечательный социальный эксперимент. Возможно, для кого-то перспектива того, что крестным будущего малыша станет владыка местной епархии — митрополит или епископ, — станет ключевым фактором при принятии решения о рождении ребенка в ближайший год», — говорит Мишонова.

С предложением она обратилась к митрополиту Крутицкому и Коломенскму Павлу. Его и всех епархиальных архиереев Ксения Мишонова попросила в течение ближайших двух лет брать в крестники всех первых детей жителей Подмосковья. Таинство крещения при этом предполагается проводить в торжественной обстановке.

Такой опыт уже есть у Грузинской Православной церкви. Там с 2008 года третьих и последующих детей крестит лично патриарх. В этом году в Тбилиси состоялось уже 69-е массовое крещение, и глава ГПЦ стал крестным отцом еще 1,2 тысячи детей. Местные СМИ пишут, что сейчас у патриарха Илии более 47 тысяч крестников, при этом рождаемость в Грузии выросла, а число абортов сократилось.

Что касается Подмосковья, Ксения Мишонова подчеркнула, что здесь проблема стоит именно с рождением первых детей. Многим парам нелегко сделать этот шаг и решиться стать родителями. Поэтому опыт Грузии переосмыслили, и предложение для духовенства скорректировали с учетом местных особенностей.

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