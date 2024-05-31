Омбудсмен Ксения Мишонова призвала усилить контроль за детьми у водоемов

Уполномоченный по защите прав детей в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей усилить бдительность везде, где есть водоемы. С начала года в Подмосковье утонули уже пять несовершеннолетних в возрасте от двух до 16 лет.

Трагические случаи произошли в Клину, Балашихе, Коломне, Домодедове, Дмитрове и Чехове.

«С начала года на водоемах области погибли пять детей, одного малыша удалось спасти. Я приношу свои соболезнования семьям погибших. Выжившему двухлетнему мальчику желаю скорейшего выздоровления. Всех родителей в преддверии летних каникул прошу еще раз напомнить детям о правилах безопасности на воде, особенно, если вы живете вблизи водоемов», — посоветовала Ксения Мишонова.

Омбудсмен порекомендовал как можно раньше учить детей плавать и не отпускать одних купаться, даже если кажется, что ребенок уже достаточно хорошо держится на воде.

«Вода непредсказуема, иногда забирает даже опытных пловцов», — отметила Мишонова.

Можно утонуть и в искусственных водоема на дачных участках, в бассейнах, емкостях для полива воды.

«Эти цифры не попадают в нашу у статистику, поскольку мы не учитываем их при расчете показателя „Безопасное детство“. Однако, к сожалению, не проходит ни одного лета без подобных трагических происшествий. Обязательно закрывайте доступ к воде», — подчеркнула правозащитница.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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