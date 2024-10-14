Омбудсмен Ирина Фаевская проверила условия жизни детей из Курска в Коломне

Более 100 жителей Курской области живут в пункте временного размещения «Лесная поляна» в Коломне. Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская навестила гостей и убедилась, что для них организовали хорошие бытовые условия.

Фаевская отметила, что гости находятся в безопасности и тепле. В ПВР живут более 100 человек, из них более 60 — дети. По словам омбудсмена, все они довольны условиями проживания, а возникающие вопросы быстро решаются. Для ребят каждый день проводят творческие мастер-классы и игры.

Обратиться к Ирине Фаевской можно по телефону +7 (498) 602-32-20 или по почте upchmo@mosreg.ru.

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