Омбудсмен Головнев помог предпринимателю решить вопрос с дорогой в Балашихе

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Фото: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Директор промышленного предприятия в Балашихе обратился за помощью в приемную бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнева. Долгое время предприниматель не мог добиться, чтобы пролегающую между производственной площадкой и городским парком дорогу отремонтировали.

Изучив вопрос, Владимир Головнев поручил дело руководителю общественной приемной в городском округе Балашиха Анатолию Шестакову. Он разобрался в ситуации и организовал встречу предпринимателя с прокурором города.

На прокурорской проверке установлено, что администрация округа допустила нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением.

Иск в суде удовлетворили. На муниципальное образование возложили обязанность привести дорогу в нормальное состояние.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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