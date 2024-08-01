Омбудсмен Фаевская заключила договор о сотрудничестве с институтом Коломны

Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская и директор Коломенского института Московского политехнического университета Наталия Мурзак подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает обмен информацией и организацию совместных мероприятий, таких как конференции, семинары, круглые столы и экспертные совещания.

С 2010 года на базе филиала работает юридическая клиника, предоставляющая бесплатную помощь гражданам в защитах их прав в различных сферах, включая гражданские, жилищные, семейные, земельные права и права в области социального обеспечения.

В рамках подписанного соглашения также предусмотрена взаимная консультативная поддержка в деятельности юридической клиники, а также проведение совместных приемов граждан с привлечением представителей клиники для решения вопросов, связанных с защитой законных прав граждан и предоставлением бесплатной юридической помощи.

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