Омбудсмен Фаевская помогла жителю Жуковского получить пенсию по инвалидности

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла жителю Жуковского восстановить право на инвалидность. Мужчина обратился в приемную омбудсмена с просьбой помочь получить направление на медико-социальную экспертизу.

Как рассказала Фаевская, Алексей из Жуковского в 2018 году перенес второй инсульт. С тех пор по состоянию здоровья он не мог устроится на работу, а других источников дохода у него нет.

«Самостоятельно получить направление на прохождение медико-социальной экспертизы заявителю не удалось, поэтому совместно с региональным Минздравом этот вопрос был проработан», — пояснила Фаевская.

Она добавила, что после всех необходимых мероприятий Алексею установили группу инвалидности и назначили пенсию.

Обратиться к уполномоченному по правам человека в Московской области можно по телефону +7 (498) 62-32-20, или написать на почту upchmo@mosreg.ru, прикрепив документы, подтверждающие нарушение прав. Также можно записаться на дистанционное консультирование сайте государственных услуг Подмосковья.