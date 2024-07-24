Олимпийской огонь зажгли на стадионе «Зоркий» в Красногорске

Пресс-служба администрации Красногорска
Фото: Пресс-служба администрации Красногорска

Члены клуба «Ночные волки» организовали мото-вело пробег «Восхождение к победе». В его рамках на стадионе «Зоркий» состоялась церемония зажжения Олимпийского огня.

Инициатива была организована для того, чтобы поддержать спортсменов, которых не пустили на Олимпийские игры в Париже. Пробег «Восхождение к победе» стартовал от дворца культуры «Подмосковье». Далее участники сделали круг почета по стадиону «Зоркий», а в конце зажгли альтернативный огонь русской Олимпиады.

«Олимпийский огонь 10 лет назад пролетел по снегу, проплыл по Москве-реке и прошел, самое главное, по стадиону и по улицам нашего города. Это было уникальное событие, которое объединило всех людей», — сказала начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации городского округа Красногорск Галина Ковалева.

10 лет назад, когда игры проходили в Сочи, Красногорск принимал участие в эстафете Олимпийского огня. Несколько десятков жителей городского округа с гордостью вспомнили, как это было. В этом году в пробеге «Восхождение к победе» приняли участие 50 велосипедистов и 20 мотоциклистов. Среди них — профессиональные спортсмены, участники Олимпийских игр и зрители.

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