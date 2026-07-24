Олимпийский чемпион провел мастер-класс по боксу в Химках

Мастер‑класс от олимпийского чемпиона состоялся в Академии бокса Александра Лебзяка в Химках. Под руководством именитого боксера юные спортсмены отработали новые боевые удары, закрепили базовые стойки и научились правильно распределять вес тела при атаке.

Центр единоборств также посетили глава городского округа Химки Инна Федотова и лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов. Они осмотрели площадку, пообщались с воспитанниками и увидели, как прославленный спортсмен делится опытом с подрастающим поколением.

«Здесь воспитывают людей, которые умеют преодолевать трудности, уважать соперника, добиваться поставленных целей и достойно представлять Химки на всероссийской и международной арене. Именно с таких мест начинается сильное, здоровое и успешное будущее нашего города», — отметила Инна Федотова.

Академия Александра Лебзяка — полноценный центр развития бокса олимпийского уровня. Сейчас здесь на постоянной основе занимаются порядка 400 воспитанников, при этом двери открыты для людей всех возрастов. Важная часть работы академии — социальные инициативы: бесплатные тренировки для детей из малообеспеченных семей уже посетили свыше 1730 человек. Кроме того, на базе центра регулярно проходят открытые ринги, турниры и спортивные лагеря. История успеха академии подтверждается и спортивными достижениями ее воспитанников: ярким примером служит Зенфира Магомедалиева, ставшая бронзовым призером Олимпийских игр в Токио.

По итогам визита главы округа и руководства академии достигнута договоренность о сотрудничестве и запуске совместных проектов уже в этом году — а значит, у юных боксеров появится еще больше возможностей раскрыть свой потенциал и вписать свои имена в спортивную историю города.