Олимпийский чемпион пригласил школьников Воскресенска на занятия по хоккею
В Ледовом дворце «Химик» для учеников второго класса школы № 3 провели нестандартную экскурсию — ее провел олимпийский чемпион по хоккею Александр Черных в сопровождении тренеров школы олимпийского резерва. Мероприятие было нацелено на привлечение детей в хоккейную секцию: набор начинается уже с пяти лет.
Встреча началась у фасада дворца, украшенного баннерами и фотографией прославленных хоккеистов Воскресенска. Черных обратился к ребятам с призывом попробовать себя в этом виде спорта. В «Химике» готовят и женскую команду, поэтому спортивная карьера открыта для всех.
В фойе школьникам показали экспозицию с фотографиями, кубками и медалями, рассказали об истории воскресенского хоккея как городской визитной карточке.
Главным впечатлением для детей стал выход на трибуны и наблюдение за тренировкой сверстников на льду: кто-то учился держаться с помощью опоры, кто-то уже выступал в именной форме. Юные хоккеисты приветливо подходили к борту, давая «пять» гостям.
Во дворе дворца детям продемонстрировали специализированную технику — машину для заливки льда, после чего тренеры в шутку предложили приходить хотя бы ради работы с арендной техникой, если не захотят играть. Учитель начальных классов Татьяна Попова отметила, что экскурсия оказалась интересной и многие дети, по ее мнению, проявили интерес к секции.
Тренер Илья Карлин подчеркнул, что для начала занятий главное — желание ребенка, а необходимые навыки развивают в процессе.
Отметим, тренировки в «Химике» бесплатные. Ежегодно несколько выпускников школы переходят в профессиональный хоккей. Сейчас идет набор детей 2015–2019 годов рождения.