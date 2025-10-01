Олимпийский чемпион пригласил школьников Воскресенска на занятия по хоккею

В Ледовом дворце «Химик» для учеников второго класса школы № 3 провели нестандартную экскурсию — ее провел олимпийский чемпион по хоккею Александр Черных в сопровождении тренеров школы олимпийского резерва. Мероприятие было нацелено на привлечение детей в хоккейную секцию: набор начинается уже с пяти лет.

Встреча началась у фасада дворца, украшенного баннерами и фотографией прославленных хоккеистов Воскресенска. Черных обратился к ребятам с призывом попробовать себя в этом виде спорта. В «Химике» готовят и женскую команду, поэтому спортивная карьера открыта для всех.

В фойе школьникам показали экспозицию с фотографиями, кубками и медалями, рассказали об истории воскресенского хоккея как городской визитной карточке.

Главным впечатлением для детей стал выход на трибуны и наблюдение за тренировкой сверстников на льду: кто-то учился держаться с помощью опоры, кто-то уже выступал в именной форме. Юные хоккеисты приветливо подходили к борту, давая «пять» гостям.