Олимпийский чемпион по волейболу Александр Соколов провел тренировку в Королеве

Мастер-класс с олимпийским чемпионом по волейболу Александром Соколовым прошел в Королеве. На встрече участники развивали навыки командной игры и координации, выполняя специальные упражнения, а также приняли участие в эстафетах и конкурсах. Завершился мастер-класс товарищескими матчами, после которых присутствующие смогли получить автографы чемпиона и сделать с ним памятные фотографии.

Александр Соколов выразил пожелание юным волейболистам упорно трудиться на пути к своим целям, отметив, что важно уделять внимание как тренировкам, так и учебе.

23 декабря разминку для юных волейболисток Балашихинской школьной лиги проведут известные спортсменки Екатерина Гамова и Леся Махно. Екатерина завоевала два серебра на Олимпийских играх, стала двукратной чемпионкой мира и одиннадцатикратной чемпионкой России, а Леся является чемпионкой мира и многократной обладательницей титулов на клубном уровне. В свою очередь, 26 декабря в Подольске пройдет баскетбольный мастер-класс, который проведет Виктор Кейру — двукратный чемпион России и серебряный призер Евролиги.

Серия мастер-классов и встреч амбассадоров Школьной лиги Московской области началась в ноябре. Первое занятие для школьников провела чемпионка России по волейболу Мария Халецкая в Одинцове, а в Истре юные спортсмены смогут узнать секреты мастерства от экс-капитана сборной России по футболу Романа Широкова, трехкратного чемпиона России и обладателя Кубка УЕФА.