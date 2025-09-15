Олимпийский чемпион по хоккею Александр Черных в Воскресенске отметил 60-летие

Почетному гражданина Воскресенска, легендарному хоккеисту Александру Черных исполнилось 60 лет. Сейчас он работает в детско-юношеской спортивной школе «Химик», где ведет методическую работу.

Александр Черных играл сначала за воскресенский «Химик», потом перешел в ЦСКА. В составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом в Калгари в 1988 году и чемпионом мира в Стокгольме в 1989. Из-за серьезной травмы, полученной в дорожной аварии, 23-летний спортсмен был вынужден закончить карьеру хоккеиста.

Сейчас Черных анализирует матчи и помогает тренерам и юным хоккеистам работать над ошибками и добиваться результатов. Он считает, что большую роль в становлении спортсмена играет наставник, но основное зависит от самого ребенка и его усердия.

«Я счастливый человек. И пускай моя спортивная карьера была короткой, это была довольно яркая карьера. Я бы всем желал такую», — поделился юбиляр.

Добавим, что, начиная с двухлетнего возраста Черных жил в доме № 9 на улице Менделеева, где вырос другой знаменитый хоккеист — Игорь Ларионов.