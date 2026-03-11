Олимпийский чемпион по боксу провел мастер-класс для детей в Солнечногорске

Чемпион мира и Олимпийских игр Евгений Тищенко посетил Берсеневскую школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он провел для ребят занятие, на котором показал технические приемы и отработал удары.

В тренировке также приняли участие воспитанники спортивного клуба «Байкал» из поселка Андреевки и их преподаватель, мастер спорта России Алексей Рыбак.

Евгений Тищенко отметил, что ему было приятно общаться с детьми. «Чувствуется их большое стремление к жизни. Несмотря на ограничения к полноценным занятиям спортом, эти дети очень хотят заниматься боксом, поэтому мы будем это направление развивать, и я уверен, что все получится», — отметил чемпион.

Мастер-класс организовала солнечногорская федерация бокса «Феникс». Руководители организации вручили ребятам 70 комплектов кроссовок, 200 футболок, боксерские перчатки, шлемы и мешок для измерения силы удара.

Глава федерации Андрей Сидоров подчеркнул, что развитие адаптивного спорта — одно из приоритетных направлений «Феникса». В 2025 году в Берсеневской школе-интернате оргаизация открыла спортивную площадку с тренажерами и элементами, которые рассчитаны на детей и подростков с ОВЗ