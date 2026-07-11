Олимпийский чемпион Александр Легков провел тренировку для школьников в Мытищах

Именитый спортсмен показал детям упражнения на выносливость, силу и координацию. Легков рассказал о дисциплине и о том, как важно ежедневно преодолевать себя: настоящий спорт закаляет не только мышцы, но и характер, а также воспитывает волю к победе.

«Имеем возможность, чтобы дети могли пообщаться с олимпийским чемпионом, со спортсменом, который прошел большой свой путь, это очень важно. Это как раз им дает понимание, что все в этой жизни возможно, что если они будут трудиться, они могут стать и чемпионом Олимпийских игр, могут стать лучшим писателем, лучшим художником, лучшим ученым. И это все закладывается с самого детства. Мне кажется, мы правильное дело делаем», — высказал мнение Легков.

В Подмосковье по проекту «Выбор сильных» работают секции более чем в 50 школах, колледжах и вузах. Открытые тренировки, фестивали и турниры проходят в парках, объединяя семьи и делая спорт ближе.