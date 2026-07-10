Олимпийский чемпион Александр Легков провел тренировку для школьников Мытищ
В летнем лагере при школе № 3 в Мытищах утро началось необычно: зарядку для ребят провел олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Мособлдумы от «Единой России» Александр Легков. После зарядки спортсмен пообщался со школьниками: рассказал о своем спортивном пути от первых шагов до олимпийского золота в Сочи.
Александр Легков говорит, личный пример — самый мощный инструмент воспитания: «Такие встречи помогают детям поверить в себя и понять: если ты трудишься и идешь к своей цели, то можешь стать кем угодно — олимпийским чемпионом, ученым, писателем, художником».
Спортсмен отметил, что в школе созданы все необходимые условия, чтобы дети могли гармонично развиваться — и физически, и интеллектуально. В здании, построенном по народной программе «Единой России», есть два современных спортивных зала, в одном из которых оборудован 10‑метровый скалодром, большой стадион и бассейн.
Директор школьного лагеря, учитель начальных классов Ирина Шмидт назвала встречу с чемпионом отличной мотивацией для школьников.
«Для многих ребят это была первая возможность лично увидеться с олимпийским чемпионом, услышать его историю и подержать в руках настоящие медали. Такие встречи дают не просто эмоции, они дают силу для дальнейшего роста», — поделилась она.
Проект «Единой России» «Выбор сильных» объединяет федерации самбо, дзюдо и спортивной борьбы. Благодаря ему ведется организация и оснащение секций самбо, дзюдо и спортивной борьбы в школах, колледжах и вузах, внедряются программы наставничества, адаптивные практики для людей с ограничениями по здоровью. Спортивные секции по проекту открыты в более чем 50 школах Подмосковья — здесь занимаются более 3 тысяч начинающих спортсменов и профессионалов. Также проводятся регулярные открытые тренировки в парках, масштабные фестивали и турниры для любителей спорта всех возрастов.