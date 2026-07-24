Олимпийский чемпион Александр Лебзяк провел мастер-класс в академии бокса в Химках

Олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк встретился с юными спортсменами в своей академии бокса в городском округе Химки. Он провел для них экскурсию и мастер-класс.

В академии систематически развивается один из самых популярных олимпийских видов спорта. Каждый день здесь тренируются более 400 спортсменов разных возрастов. Занятия проводят квалифицированные тренеры, и попробовать себя в боксе может любой желающий, независимо от уровня подготовки.

Особое внимание в академии уделяется социальной миссии. Уже более 1 730 детей и подростков из малообеспеченных семей объединились благодаря бесплатным тренировкам. Центр реализует программу «Старший брат», проводит открытые ринги, турниры, мастер-классы, спортивные лагеря и матчевые встречи. Все это помогает молодежи выбрать путь спорта, здоровья и самореализации.

Гордостью академии являются ее воспитанники. Например, спортсменка центра Зенфира Магомедалиева стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, подтвердив высокий уровень подготовки химкинской школы бокса.

Администрация округа активно поддерживает такие проекты. Это не только вклад в развитие спорта, но и в будущее детей. В академии воспитывают людей, которые умеют преодолевать трудности, уважать соперника и добиваться целей. Именно с таких мест начинается сильное, здоровое и успешное будущее поколений.