Олимпийские игры для молодых педагогов «Старт в профессию» прошли в Пушкино

Во дворце спорта «Олимп» в Ивантеевке городского округа Пушкинский состоялись II Олимпийские игры «Старт в профессию» среди молодых специалистов общеобразовательных организаций. Участниками состязаний стали 87 педагогов.

Мероприятие организовали для сплочения молодых специалистов через совместные спортивные мероприятия. Игры посетили почетные гости: заместитель председателя Комитета по образованию работе с детьми и молодежи администрации городского округа Пушкинский Елена Пронина и директор методического центра Наталья Ермолаева. Они поприветствовали участников соревнований.

Праздник начался с выступления мультипликационного героя Чебурашки. Своим зажигательным танцем он поднял настроение всем собравшимся.

Участники игр проходили сложные эстафеты и испытания: прыжки в воду, скандинавская ходьба, художественная гимнастика, конный спорт. Их активно поддерживали болельщики.

Подарком для молодых педагогов стало выступление детской студии хореографических дисциплин «Улыбка». В финале состязаний всем командам вручили медали.