Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина провела занятие для детей в Ногинске

Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина приехала к воспитанникам спортивно-гимнастического клуба «СпортИнтерЦентр». Именитая спортсменка ознакомилась с программой, по которой занимаются дети и дала им свои рекомендации.

Летом этого года в Богородский округ пригласили Светлану Хоркину. В рамках своего всероссийского тура спортсменка решила посетить спортивно-гимнастический клуб «СпортИнтерЦентр».

Воспитанники продемонстрировали свои навыки и умения на показательных выступлениях.

Спортивно-гимнастический клуб существует уже 26 лет. За эти годы около 70000 детей прошли школу. Тренеры воспитали восемь мастеров спорта.

Около 4500 детей, начиная с полутора лет, занимались по оздоровительной программе «Маугли».

«Самое главное — это глаза детей. Видно, что они любят гимнастику, ходят на занятия с удовольствием. У них здесь друзья, педагоги, наставники, тренеры, которых они любят. Здесь все равны. И тот, кто будет трудиться, сможет преодолеть себя — дойдет до своего Олимпа. Уверена, что они обязательно войдут в Сборную страны. В России самые талантливые, лучшие дети. Им просто нужно немного внимания, надежного знающего тренера, и тогда все получится», — поделилась впечатлениями российская гимнастка Светлана Хоркина.