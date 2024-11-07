Олимпиаду по судебной экспертизе провели для подмосковных школьников в ГСГУ

Областная олимпиада по судебной экспертизе прошла в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне. В ней приняли участие школьники, интересующиеся криминалистикой и юриспруденцией.

Как рассказали в подмосковном Минобразования, олимпиаду организовал юридический факультет университета и центр судебных экспертиз «Факт». В финал вышли три команды зарайского лицея № 5 и школы из Каширы.

Ребята проверили свои детективные навыки, исследовали имитированное место преступления и улики. Они анализировали отпечатки пальцев, разгадывали загадки и изучали фотографии.