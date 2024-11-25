Олимпиадный интенсив по биологии для старшеклассников прошел в Пущине

В минувшие выходные завершился Олимпиадный интенсив для старшеклассников, посвященный подготовке к практическому туру по биологии. Особенность курса заключалась в использовании современных лабораторий «БиоТех-Пущино», а также ресурсов Института биологического приборостроения и Музея экологии и краеведения.

Организаторы предложили участникам насыщенную двухдневную программу, в центре которой были практические занятия.

В рамках интенсива ребята осваивали микробиологические методы работы, изучали строение черепов и зубов животных, а также знакомились с отпечатками древних отложений. В лабораториях «БиоТех-Пущино» школьники изучали спектрофотометрические методы в биохимии и классификацию тканей растений — знания, которые пригодятся им на олимпиадах.

Интенсив стал примером успешного сотрудничества образовательных, научных и культурных учреждений, объединивших свои ресурсы для подготовки будущих участников интеллектуальных соревнований. В программе приняли участие не только школьники из Пущино, но и ребята из Дзержинского и Жуковского.

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