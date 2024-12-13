Олимпиада по русскому языку среди студентов прошла в Серпухове

В Серпуховском колледже прошла VIII Областная олимпиада по русскому языку среди студентов образовательных учреждений СПО Московской области. Мероприятие организовали преподаватели Ирина Закатина, Алексей Астафьев и методист Елена Быковская.

Олимпиада собрала талантливых студентов, продемонстрировавших свои знания русского языка и культуры речи. Участников ждало тестирование по лексике, орфографии, пунктуации, морфологии и синтаксису, а также работа с текстами для выявления знаний о функционально-смысловых типах речи и выразительных средствах языка.

Первое место заняли студентка Серпуховского колледжа Елизавета Коба и Владислав Попков из Мытищинского колледжа. Второе место досталось Анастасии Соловьевой из Красногорска и Софии Петерсон из Королева. Тройку лидеров замкнули Екатерина Жураховская из Мытищ и Мария Самуйлова из Королева.