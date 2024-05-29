Олимпиада по ментальной арифметике прошла в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Ежегодная межрегиональная олимпиада по ментальной арифметике «Кубок Сенежа» в восьмой раз прошла в Солнечногорске. Ее участниками стали более 120 ребят в возрасте от четрыех до 14 лет из разных городов России.

В решении примеров на скорость соревновались воспитанники девяти школ из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Иваново, Тамбова, Краснодарского края и других регионов России. Городской округ Солнечногорск представили порядка 30 ребят.

Олимпиада состояла из нескольких этапов. Ее задания были составлены с учетом возраста и уровня подготовки. Наиболее опытные участники решали примеры с процентами и корнями. Организатором выступил образовательный центр «Поколение BEST».

«Поскольку олимпиада — стресс для ребенка, мы старались к ней детей морально подготовить. За месяц начали проводить бесплатные тренировки. Кто-то из-за волнения решил меньше обычного, но большинство детей собрались и даже побили персональные рекорды», — рассказала руководитель образовательного центра «Поколение BEST» Юлия Кувардина.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

От Солнечногорска победителями стали Максим Акопян, Диана Зорина и Федор Лобков. За ограниченное время они успели решить больше всех примеров в своих группах. Всех участников отметили медалями и сертификатами, чемпионов наградили кубками и денежным вознаграждением. Представителям школ вручили благодарственные письма от управления образования администрации муниципалитета.

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