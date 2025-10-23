Олимпиада по машиностроению для школьников началась в Коломне

Коломенский завод поддерживает талантливых ребят, мечтающих связать свое будущее с машиностроением. Для таких школьников уже в третий раз проводится олимпиада «ТМХ-Старт».

Проект создан и реализуется в тесном сотрудничестве управления образования администрации городского округа Коломна и предприятий Трансмашхолдинга — АО «Коломенский завод» и ООО «ИЦД ТМХ». В этом году олимпиада пройдет в три этапа.

«Первым и очень объемным по своей информационной составляющей будет этап теоретической подготовки: школьники смогут прослушать лекции по узкоспециализированным вопросам и темам, входящим в олимпиадную программу. Второй этап — диалог с руководителями организующей стороны, а третий — финальная интеллектуальная игра», — разъяснили на Коломенском заводе.

Победители олимпиады ТМХ получат сертификаты на целевое обучение по инженерным специальностям, а после окончания вуза смогут стать частью дружной команды ТМХ.