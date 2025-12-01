Олимпиада по физической культуре прошла в Зарайском колледже

В педагогическом колледже прошли традиционные олимпиадные соревнования по дисциплине «Физическая культура». Испытания были разделены на два этапа, каждый из которых предъявлял свои требования к участникам.

Первый этап — теоретико-методический — стал проверкой академических знаний. Он включал выполнение тестовых заданий повышенной сложности, которые требовали от студентов понимания принципов физического воспитания, основ спортивной медицины и физиологии, психологии спорта, а также современных методик проведения тренировок и организации спортивных мероприятий. Участники отвечали на вопросы по истории спорта, правилам различных видов спорта и основам безопасности.

«Второй этап — практическая часть соревнований — превратился в испытание силы, ловкости, координации и выносливости. Студенты выполняли сложные гимнастические комбинации на матах, требующие отточенной техники, гибкости и чувства равновесия. Особое внимание привлекли соревнования в дисциплине „спортивные игры“, где участники проходили сложную полосу препятствий», — сообщили организаторы.

По итогам соревнований, жюри определило победителей и призеров, отметив высокий уровень подготовки всех участников. Среди юношей лучшим стал Андрей Колесников. Второе место занял Денис Безобразов. Бронзовыми призерами стали два спортсмена — Родион Шалаев и Илья Жиликов. В женской группе победу одержала Татьяна Фетисова. «Серебро» досталось Варваре Смирновой. Бронзовые медали завоевали Дарья Полежаева и Даниела Соловьева.