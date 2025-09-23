Олимпиада по безопасности дорожного движения началась в Подмосковье

Всероссийская олимпиада по безопасности дорожного движения продлится до 26 октября. В ней могут принять участие подмосковные школьники.

Олимпиаду проводят в рамках сотрудничества Минобразования Подмосковья и платформу «Учи.Ру». В ней могут поучаствовать учащиеся с первого до девятый классы. Для них подготовят адаптивные задания, которые познакомят ребят с правилами дорожного движения и помогут закрепить знания.

Соревнование пройдет в два этапа, а итоги подведут в феврале 2026 года. Победители и призеры получат именные дипломы.

Торжественный старт олимпиады дали на церемонии в Корпоративном университете развития образования. В ней участвовали первый заместитель министра образования Лариса Сулима и замглавы региональной Госавтоинспекции Владимир Севостьянов.

Принять участие в олимпиаде можно по ссылке.