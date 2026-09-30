Олимпиада для школьников стартовала в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове

С 1 октября музей-заповедник Чехова в Чехове стал одной из площадок олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». В прошлом году в проекте участвовали 130 тысяч детей.

Олимпиада проводится в течение учебного года. Этапы проходят онлайн и очно, а задания выполняются непосредственно в музеях, парках и усадьбах региона. Учащиеся разных возрастов смогут проверить знания и ближе познакомиться с жизнью и творчеством Антона Чехова.

Проект помогает расширить кругозор и получить новые сведения об истории, архитектуре и культуре России через изучение достопримечательностей Москвы и Подмосковья. Организаторы — Департамент образования и науки совместно с Департаментом культуры Москвы.

Присоединение «Мелихова» к проекту дает школьникам возможность не только проверить эрудицию, но и глубже узнать историю родного края. Состязание проводится для школьников уже несколько лет и охватывает множество культурных объектов столицы и области.