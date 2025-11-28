Ольга Михеева из Раменского стала победителем конкурса «Нежный грант»

Финальный этап конкурса поддержки женского предпринимательства «Нежный грант» прошел в Красногорске. Среди участниц была предпринимательница из Раменского Ольга Михеева, которая стала обладательницей главной награды.

Участие в конкурсе приняли представительницы Москвы и городов Московской области — Бронниц, Воскресенска, Наро-Фоминска, Красногорска, Пушкино, Раменского, Фрязина, Мытищ, — а также из Тверской области.

Ольга Михеева создала швейную фабрику, которая специализируется на пошиве одежды для творческих коллективов, музыкантов и блогеров. Особенность ее бренда — использование элементов ручной работы в каждой коллекции. Для этого предпринимательница сотрудничала с местными мастерами и художниками. Помимо развития бизнеса, Ольга воспитывает четверых детей.

Примечательно, что представительницы из Раменского становятся лучшими в этом конкурсе уже второй год подряд.