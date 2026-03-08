Ольга Коришева создаст сервиз с изображениями событий советской эпохи

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа на улице Ленина в доме 15/1, на Дулевском фарфоровом заводе, уже много лет трудится Ольга Коришева. Почти тридцать лет она отдала этому предприятию, пройдя путь от живописца до художника высшей квалификационной категории. Ее произведения из фарфора не раз экспонировались на художественных выставках, а в Московском областном конкурсе «Лучший по профессии» она заняла второе место среди мастеров народно-художественных промыслов.

Ольга Коришева — автор множества живописных работ, рисунков для деколей, росписей скульптур и сувениров. Сейчас она работает над индивидуальными заказами, и любители фарфора доверяют ей исполнение самых разнообразных вещей.

Художница увлеклась советской эпохой и создала ряд работ, посвященных этому периоду. Она планирует создать большой сервиз, в рисунках на котором отобразить важные события того времени: коллективизацию, грандиозные стройки, героизм во время войны, первенство в космосе, Олимпиаду и другое. Создать сервиз Ольга планирует в течение года и представит его на одной из московских выставок.