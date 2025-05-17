Олег Яковенко из Можайска вошел в топ-10 всероссийского шахматного турнира

Всероссийский шахматный турнир «Ход Победы» завершился в Жуковском. Его организовали при поддержке партии «Единая Россия». Олег Яковенко из Можайска занял восьмое место.

Отборочный этап проходил в шахматном клубе Сергея Карякина. В нем приняли участие более трех тысяч человек из разных регионов России, в том числе 640 спортсменов — из Подмосковья.

В финале сыграли 28 сильнейших шахматистов, среди которых были участники СВО, ветераны, студенты и молодые спортсмены. Турнир проходит по швейцарской системе в семь туров. Олег Яковенко показал уверенную игру и вошел в топ-10, заняв восьмое место.

«Пусть „Ход Победы“ будет не только названием турнира, но и жизненным принципом — двигаться вперед с уверенностью», — отметила депутат Госдумы Алла Полякова.

Чемпиона мира Сергей Карякин поддержал проект. Он провел сеанс одновременной игры на 10 досках. Он отметил, что шахматные клубы на базе «Единой России» становятся центрами интеллектуального развития. Шахматы набирают популярность и способствуют патриотическому воспитанию молодежи.