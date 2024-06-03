Олег Губин вошел в тренерский состав команды «Химик» из Воскресенска

Самый возрастной игрок в истории ВХЛ Олег Губин присоединился к тренерскому штабу команды «Химик» из Воскресенска. Он забросил свою последнюю шайбу в возрасте 42 лет и теперь дебютирует в качестве тренера.

Олег Губин будет отвечать за нападение и развитие команды «Химик» под руководством Егора Башкатова. Кроме того, в тренерский штаб включены Павел Воробьев, Артем Караваев, Дмитрий Шамыгин и Алексей Маслов.

Губин начал свою профессиональную карьеру в 1999 году. За это время успел поиграть за различные команды, включая «Химик» и «Крылья Советов», а также выступал за «Северсталь», «Сибирь» и «Спартак». Вместе с «Сибирью» он выиграл бронзовую медаль чемпионата КХЛ в 2015 году. За свою карьеру Губин провел 374 матча, забросил 69 шайб и сделал 123 результативные передачи.

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