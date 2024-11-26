Окулисты провели бесплатные приемы для детей и подростков в Дедовске

В городском округе Истра офтальмологи провели бесплатные консультации для детей и подростков. Маленьких пациентов принимали известные специалисты из клиники «Ясный взор».

По полису обязательного медицинского страхования бесплатно врачи провели диагностику зрения юным пациентам и назначили лечение. Благодаря таким приемам у детей смогли выявить проблемы со здоровьем на начальной стадии, а в некоторых случаях отменили ранее поставленные неправильные диагнозы.

Отметим, что подобные осмотры пациентов в городском округе Истра проводят регулярно. Врачи оказывают помощь в том числе детям из малообеспеченных и многодетных семей.

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