Окулисты бесплатно осмотрят детей в Истре с 29 августа по 2 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Юным жителям Истры окулисты бесплатно проверят зрение и проведут консультацию. Врачи примут маленьких пациентов 29, 30 августа и 2 сентября.

Дети из Истры смогут побывать на приеме у окулиста 29, 30 августа и 2 сентября с 10:30 до 16:00 по адресу: улица 9-й Гвардейской дивизии, дом № 53.

С собой необходимо принести копии свидетельства о рождении ребенка или его паспорта, страховой полис и удостоверение личности родителя. Записаться на прием можно по номеру телефона: +7 (926) 311-41-20.

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