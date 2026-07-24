Октябрьскую площадь в Орехово-Зуеве откроют после благоустройства в октябре

В Орехово-Зуеве продолжается благоустройство Октябрьской площади. Ее планируют открыть уже в октябре этого года. На территории заменят фонтан и проведут озеленение, сообщили в региональном министерстве благоустройства.

Общая площадь обновляемого пространства составляет 6,2 гектара. После завершения работ территория станет более современной и комфортной для жителей, сохранив при этом исторический облик.

Одним из ключевых изменений станет полная замена старого фонтана, который давно требовал капитального ремонта. Вместо него появятся шесть новых водных сооружений — три крупных и три малых, что существенно обновит архитектурную композицию площади.

Сейчас на объекте ведут активные подготовительные работы: планировка территории, демонтаж старых конструкций, разработка грунта, монолитные работы, установка дорожного и садового бордюров, создание выравнивающих и подстилающих слоев, а также финишных покрытий. Параллельно прокладываются коммуникации, монтируется кабельная линия и устанавливаются закладные детали для будущих элементов благоустройства. Отдельное внимание уделят озеленению, чтобы сделать пространство максимально зеленым и уютным.

Все работы ведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».