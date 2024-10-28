Октябрьский план по проверке качества воздуха перевыполнили в Подмосковье

В Минэкологии Московской области подвели предварительные итоги работы ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» за октябрь. Мобильные лаборатории уже выполнили план по выездам для контроля качества окружающей среды, ожидается перевыполнение: 103 выезда при плане 90.

Дежурная служба «Мособлэкомониторинга» 75 раз проверяла качество воздуха, 11 — чистоту поверхностных водоемов и дважды — уровень шума.

Также в октябре специалисты одобрили установление трех новых стационарных постов контроля качества воздуха в Котельниках, Лосино-Петровском и Солнечногорске. На данный момент в Подмосковье работает свыше 300 таких постов.

Ранее сообщалось, что за месяц с помощью мобильных лабораторий «Мособлэкомониторинга» удалось выявить источники выбросов в Мытищах, Балашихе и Электростали.