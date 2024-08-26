Оксана Акименкова из Подольска завоевала бронзу на Камском полумарафоне

В Набережных Челнах прошел Камский беговой и лыжероллерный полумарафон, который собрал более 500 любителей спорта. Среди участников была и чемпионка мира, мастер спорта международного класса Оксана Акименкова из Подольска, которая пробежала дистанцию в 21 километр и завоевала бронзовую награду.

В этом году мероприятие впервые включало лыжероллерные старты, в которых приняли участие более 70 спортсменов. Участники могли выбирать дистанции: 6,2 и 21,1 километра для бегунов, а лыжероллеры преодолевали 30 километров. Для юных спортсменов был организован детский забег на один километр.

На финише каждый участник получил памятную медаль, а победители и призеры были награждены медалями и денежными призами. Призовой фонд составил более полумиллиона рублей.

Спортивное событие прошло в преддверии празднования Дня Республики Татарстан и Дня города, что добавило особую атмосферу к соревнованиям. Впереди у Оксаны Акименковой марафон в Нижнем Новгороде на дистанции 42 километра, где она планирует продолжить свои успешные выступления.

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