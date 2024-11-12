Окружные спортивные соревнования начались в городском округе Пушкинский

Пушкинская школьная спортивная лига стартовала в Ивантеевке. Дети со всего округа продемонстрируют свои умения в четырех видах спорта.

Соревнования будут идти весь учебный год. Учащиеся школ округа будут состязаться в мини-футболе, волейболе, баскетболе и лыжных гонках.

Победитель будет носить звание самой «Спортивной школы городского округа Пушкинский». В зональном этапе уже поучаствовало 38 команд, это 380 школьников.

«Первый сезон лиги стартовал с соревнований по мини-футболу. Благодарю спортсменов за отличную игру! Спорт, культура, искусство — все это развивает ребенка, формирует личность, характер. Желаю участникам удачи. Уважайте друг друга, поддерживайте, выстраивайте командную работу и добивайтесь успеха», — сказал глава городского округа Пушкино Максим Красноцветов.

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