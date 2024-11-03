Окружные соревнования по спортивному ориентированию прошли в Химках

Парк «Дубки» городского округа Химки стал площадкой для товарищеских соревнований по спортивному ориентированию. Участниками мероприятия стали свыше 300 воспитанников спортшкол.

Состязания по спортивному ориентированию в Химках приурочили ко Дню народного единства. Участники преодолевали дистанции от 800 метров до трех с половиной километров, им предстояло найти 20 контрольных точек. На мероприятии собрались спортсмены в возрасте от восьми до 23 лет.

«Ребята все вместе находят контрольные пункты и потом, на финише, разыгрывают место», — сказал заслуженный тренер России по спортивному ориентированию Александр Свирь.

Товарищеские соревнования по спортивному ориентированию организовали в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Мероприятие посетила депутат Совета депутатов Надежда Смирнова. Она обратилась к участникам с приветственным словом, пожелала удачи в прохождении дистанции.

«Несмотря на непогоду каждый участник пришел активный и заряженный на победу. Многие из ребят отметили, что для них это лишь начало, и в планах продолжать заниматься ориентированием, совершенствуя свои навыки и стремясь к новым победам», — поделилась она.

По словам депутата Совета депутатов Артура Каримова, спортивное ориентирование в Химках популярно среди горожан разного возраста, с каждыми стартами участников становится все больше.

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