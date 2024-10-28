Окружные соревнования по плаванию среди детей провели в Химках

«Осенний старт» по плаванию провели в спортивном комплексе «Родина» в Химках. Участие в турнире приняли пловцы 2011–2017 годов рождения.

Воспитанники спортивной школы «Химки» стали чемпионами заплывов на 50 метров и получили заветные разряды. Золото «вольного стиля» завоевали Андрей Попов и Дарья Романская. Девушка вместе с Георгием Шатиловым оказалась и среди самых техничных «на спине».

Первыми «брасом» приплыли Екатерина Троегубова, Диана Чудинова, Александр Бабаджанян и Никита Слобоздин. Победу в технике «баттерфляй» одержали Екатерина Троегубова, Кристина Фролова, Никита Анисимов и Никита Слобоздин.

«Плаванием я занимаюсь уже семь лет. Было немного тяжеловато, но до этого было много тренировок. И это помогло, я для себя установила новый рекорд — проплыла 50 метров за 40.71. Очень счастлива, что выполнила разряд. В целом, я довольна соревнованиями, но хотелось бы проплыть еще чуть быстрее. В ближайший год планирую выполнить второй взрослый разряд», — рассказала участница соревнований Кристина Фролова.

Всего в турнире приняли участие 83 юношей и девушек из групп начальной и учебно-тренировочного этапа спортивной подготовки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».