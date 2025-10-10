Окружной турнир по лазертагу прошел во Дворце спорта «Лама» в Волоколамске

Окружной турнир по лазертагу провели среди военно-патриотических клубов и отрядов Юнармии Волоколамского округа. В нем приняли участие 12 команд, в каждой — по семь игроков и по два запасных.

Лазертаг — командная военно-тактическая битва, где вместо пуль — безопасные лазерные лучи, а вместо боли — сенсоры, фиксирующие попадания. Участникам необходимо поразить противника с помощью стратегического мышления и смекалки.

Сначала для участников провели инструктаж, где рассказали правила и показали, как работает оборудование. Главным судьей стал многократный чемпион России по спортивному лазертагу Александр Беккер.

Состязания длились с утра до вечера. В борьбе за первенство победила команда из клуба «Спецвзвод». Второе место заняли ребята Ярополецкой школы, а третье — студенты Волоколамского филиала Красногорского колледжа.