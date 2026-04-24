Окружной смотр-конкурс строя и песни прошел в Ступине

В этом году окружной открытый конкурс строя и песни «Горжусь тобой, солдат» в Ступине вышел на новый уровень. В рамках фестиваля «Мужество. Доблесть. Красота» восемь команд юнармейцев и военно-патриотических отрядов боролись за кубки и медали.

Организаторы признаются, что формат пришлось серьезно пересмотреть. Команды заметно прибавили в мастерстве, появилось больше кадетских отрядов. Поэтому традиционную программу дополнили новым испытанием. Впервые конкурсанты отвечали на вопросы викторины по Уставу Вооруженных сил Росссии. Участники также показывали свои навыки в одиночной и групповой подготовке, прохождении торжественным маршем, возложении венка и исполнении строевой песни.

Смотр развернули на трех площадках. В состав судейской бригады вошли представители ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Победителей наградили кубками и медалями.