Окружной отчетный форум прошел в Серпухове

Основными темами обсуждения стали сбор наказов, предложения жителей, поддержка участников СВО и модернизация сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Депутат фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Коган отметил: «Это большая работа, которая была проведена всей командой под руководством Андрея Юрьевича Воробьева. У нас губернатор задает невероятно высокие темпы. Об этом говорят все показатели. В эти пять лет практически в два раза удвоились доходы бюджета. Все это благодаря слаженной команде, развитию экономики, созданию 400 тысяч рабочих мест на территории Московской области. В целом 48 тысяч рабочих мест создано в нашем Южном Подмосковье». Сбор наказов в новую народную программу партии продолжается, поэтому в ближайшие пять лет еще больше инициатив жителей смогут получить реализацию.