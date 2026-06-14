Окружной отчетный форум «Единой России» прошел в Серпухове

Мероприятие собрало делегатов из пяти муниципалитетов Подмосковья. Депутаты Государственной думы, Московской областной Думы и городского совета отчитались о выполнении Народной программы партии за пять лет.

«Это большая работа, которая была проведена всей командой под руководством Андрея Юрьевича Воробьева. У нас губернатор задает невероятно высокие темпы. Об этом говорят все показатели. В эти пять лет практически в два раза удвоились доходы бюджета. Все это благодаря слаженной команде, развитию экономики, созданию 400 тысяч рабочих мест на территории Московской области. В целом 48 тысяч рабочих мест создано в нашем Южном Подмосковье», — отметил депутат «Единой России» в Государственной думе Александр Коган.

Сбор наказов в новую Народную программу партии продолжается, поэтому в ближайшие пять лет еще больше инициатив жителей смогут получить реализацию.