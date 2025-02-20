Окружной музыкально-поэтический фестиваль прошел в Одинцове

Уже в 15-й раз в Одинцовском округе провели фестиваль-конкурс «Успенские встречи». Участие в масштабном событии приняли более 50 поэтов и творческих коллективов из Московской области.

Площадкой для фестиваля стал Культурный центр имени Кобзона в селе Успенское. Значительный вклад в подготовку и проведение мероприятия внесли члены Культурно-просветительской секции Московского областного отделения Императорского Православного Палестинского Общества. Геннадий Сорокоумов, руководитель секции, возглавил жюри, в состав которого также вошли поэтесса Анна Николаева и другие известные деятели культуры.

Всего конкурс включал восемь номинаций, среди которых особое внимание привлекли «Наш Донбасс» и «Гражданская лирика».

Члены жюри отметили высокий уровень работ, представленных в виде стихов, песен и видеоклипов. Победителей отметили на церемонии награждения.